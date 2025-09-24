Лукас Хофер – об ОИ-2026: нужно просто прожить их наилучшим образом и насладиться моментом

Итальянский биатлонист двукратный призёр Олимпийских игр и четырёхкратный призёр чемпионатов мира Лукас Хофер рассказал о целях, которые старается ставить перед собой на домашних Олимпийских играх – 2026.

«Как я всегда говорю, эстафета показывает, чего стоит вся команда и как была проведена работа. Мне всё ещё не хватает золотой медали — мировой или олимпийской, это была бы действительно большая мечта выиграть её дома. Однако мы знаем, что на пьедестале всего три места, мы отдадим всё, что можем.

Выступить на домашней Олимпиаде — не каждому дано, поэтому нужно просто прожить её наилучшим образом и насладиться моментом. Сейчас ещё рано, хочу полностью сосредоточиться на подготовке, чтобы быть готовым на 100% к Антхольцу», – приводит слова Хофера Ski-Nordique.

Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.