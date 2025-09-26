Сборная Италии по биатлону начала новый этап тренировочных сборов

Сборная Италии по биатлону в пятницу, 26 сентября, начинает новый этап тренировочных сборов. Об этом заявила Федерация зимних видов спорта Италии.

Спортсмены вернулись со сборов в Ливиньо около недели назад. Микела Каррара, Самуэла Комола, Мартина Трабукки, Ханна Аухенталлер и Ребекка Пасслер будут тренироваться на Пассо Лаваце под руководством тренеров Мирко Романин и Йонне Кяхконена. Сборы завершатся 5 октября.

Лиза Виттоцци также провела сборы в Ливиньо с напарниками по сборной, однако на этот раз она будет тренироваться на склонах. 30 сентября спортсменка пройдёт проверку физической формы в Роверето, а затем отправится тренироваться в Антхольц до 8 октября.

Также в Антхольце уже начали тренировки другие представители сборной Италии по биатлону: Доротея Вирер, Томазо Джакомель, Дидье Биона, Патрик Браунхофер, Элия Дзени. Свои сборы в Антхольце они завершат 30 сентября.