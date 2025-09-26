Скидки
Главная Биатлон Новости

Вебьёрн Сёрум: в Норвегии быть биатлонистом непросто, на нас лежит большое давление

Вебьёрн Сёрум: в Норвегии быть биатлонистом непросто, на нас лежит большое давление
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион Европы норвежский биатлонист Вебьёрн Сёрум рассказал, как конкуренция внутри сборной мотивирует биатлонистов, чтобы показывать хорошие результаты во время международных соревнований.

«Прошлый сезон у меня был довольно хорошим, но хочу стать стабильнее в скорости на лыжне и, конечно, улучшить свои показатели в стрельбе. Думаю, для меня это приоритет номер один.

Теперь я в команде А, и могу работать с новыми тренерами. Стараюсь максимально эффективно сотрудничать с ними. В Норвегии быть биатлонистом непросто, потому что на нас оказывается большое давление. Нужно показывать результат каждые выходные, иначе твоё место займёт кто-то из команды B. Но именно это и заставляет нас становиться лучше», – приводит слова Сёрума Ski-Nordique.

Комментарии
Новости. Биатлон
