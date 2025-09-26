Вебьёрн Сёрум: в Норвегии быть биатлонистом непросто, на нас лежит большое давление

Трёхкратный чемпион Европы норвежский биатлонист Вебьёрн Сёрум рассказал, как конкуренция внутри сборной мотивирует биатлонистов, чтобы показывать хорошие результаты во время международных соревнований.

«Прошлый сезон у меня был довольно хорошим, но хочу стать стабильнее в скорости на лыжне и, конечно, улучшить свои показатели в стрельбе. Думаю, для меня это приоритет номер один.

Теперь я в команде А, и могу работать с новыми тренерами. Стараюсь максимально эффективно сотрудничать с ними. В Норвегии быть биатлонистом непросто, потому что на нас оказывается большое давление. Нужно показывать результат каждые выходные, иначе твоё место займёт кто-то из команды B. Но именно это и заставляет нас становиться лучше», – приводит слова Сёрума Ski-Nordique.