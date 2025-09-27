Франциска Пройс перенесла операцию на руке после падения на чемпионате Германии

Действующая обладательница Кубка мира, немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала, что перенесла операцию на руке после несчастного случая на национальном чемпионате. Спортсменка упала и повредила руку.

Франциска Пройс Фото: из личного архива Франциски Пройс

«Не совсем такой сентябрь, каким я его себе представляла… К сожалению, уже в первой гонке чемпионата Германии я упала и повредила руку. К счастью, всё сразу прооперировали, и уже через неделю мне удалось вернуться к тренировкам. Нет худа без добра: теперь делаю упор на силу ног. Реабилитация идёт по плану. Теперь сбор в Антхольце. Надеюсь, там смогу работать с обеими палками», — написала Пройс в социальных сетях.

Пройс также является бронзовым призёром Олимпиады 2022 года в женской эстафетной гонке.