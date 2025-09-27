Скидки
В немецком Гармиш-Партенкирхене увековечат память Лауры Дальмайер

Лаура Дальмайер
Память о двукратной олимпийской чемпионке, семикратной чемпионке мира, обладательнице Кубка мира — 2016/2017 Лауре Дальмайер увековечат в её родном городе Гармиш-Партенкирхене (Германия). Как сообщает Bild, в честь погибшей спортсменки назовут парк. Решение было принято по просьбе горожан и семьи спортсменки. Ранее в этом же месте установили мемориал.

«То, что мы теперь назовём парк, в котором Лаура часто праздновала свои успехи и который был ей так близок, её именем, явное подтверждение благодарности горожан. «Парк Лауры Дальмайер» станет местом памяти и вдохновения для нынешних и будущих поколений.

Со стороны жителей и гостей Гармиш-Партенкирхена есть большая потребность выразить свою скорбь», — приводит слова мэра города Элизабет Кох Bild.

Напомним, 28 июля Лаура Дальмайер попала под камнепад, когда совершала восхождение на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане. Спасателям не удалось сразу добраться до Лауры. Она погибла в результате полученных травм.

