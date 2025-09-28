Скидки
Несколько российских биатлонисток проводят сбор в австрийском Рамзау

Несколько российских биатлонисток проводят сбор в австрийском Рамзау
Российские биатлонистки Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева и Светлана Миронова проводят подготовительный сбор в Рамзау (Австрия). Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Подопечные тренера сборной Михаила Шашилова готовятся сезону-2025/2026 вместе с чемпионкой мира Екатериной Юрловой-Перхт. Известно, что 5 октября биатлонистки будут уже в России на сборе в Красной Поляне.

Напомним, лидер группы Шашилова — Наталия Шевченко на чемпионате России по летнему биатлону завоевала золото в составе эстафеты, стала второй в индивидуальной гонке и заняла четвёртое место в спринте.

