Несколько российских биатлонисток проводят сбор в австрийском Рамзау

Российские биатлонистки Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева и Светлана Миронова проводят подготовительный сбор в Рамзау (Австрия). Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Подопечные тренера сборной Михаила Шашилова готовятся сезону-2025/2026 вместе с чемпионкой мира Екатериной Юрловой-Перхт. Известно, что 5 октября биатлонистки будут уже в России на сборе в Красной Поляне.

Фото: СБР

Напомним, лидер группы Шашилова — Наталия Шевченко на чемпионате России по летнему биатлону завоевала золото в составе эстафеты, стала второй в индивидуальной гонке и заняла четвёртое место в спринте.