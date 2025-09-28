Скидки
Биатлон

Эрик Перро объявил о запуске проекта, посвящённого подготовке к Олимпиаде-2026

Эрик Перро
Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро будет показывать свою подготовку к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане (Италия) в собственном блоге в YouTube. Спортсмен опубликовал первое видео из цикла «Цель — Милан-2026», где рассказывается о летне-осеннем подготовительном периоде.

Как сообщает Fondo Italia, спортсмен будет не только делиться тренировочными кадрами, но и рассказывать об уровне лактата в организме, а также объяснять физиологические и технические детали. Оператором выступил его родной брат — Мариус.

Для Эрика Перро Олимпиада в Италии станет дебютной в карьере. В сезоне-2024/2025 он занял третье место в общем зачёте Кубка мира.

