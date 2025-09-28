Скидки
Белорусская биатлонистка Дарья Кудаева объявила об уходе из спорта

Белорусская биатлонистка Дарья Кудаева объявила об уходе из спорта
25-летняя биатлонистка из Беларуси Дарья Кудаева объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она рассказала в социальных сетях.

«Время пришло… Этап, который принёс в мою жизнь огромный спектр эмоций, прекрасных людей и воспоминания из разных точек мира. 18 лет дисциплины, упорства и каждодневной работы над собой. Спасибо команде и всем, кто болел и поддерживал меня на этом пути. Биатлон навсегда в моём сердце», — написала Кудаева в социальных сетях.

В мае 2025 года Дарья Кудаева оказалась вне основной белорусской сборной. Причиной тому стали низкие результаты. На международном уровне она принимала участие в гонках на Кубке IBU и чемпионате Европы.

