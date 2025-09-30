«Сложное место для меня». Минккинен — об особенностях соревнований в Антхольце

Финская биатлонистка Суви Минккинен высказалась насчёт своего отношения к выступлениям в итальянском Антхольце. В прошлом сезоне этап Кубка мира в Антхольце стал единственным, где спортсменка не набрала очков для зачёта. Там же в феврале 2026 года пройдут Олимпийские игры.

«Иногда мне приходит в голову мысль, что Антхольц – действительно сложное место для меня. Но я провела там много времени, тренируясь на протяжении всей своей карьеры. С учётом этого мне иногда кажется, что для меня это две какие-то разные локации.

Либо ты приезжаешь туда за несколько дней до Кубка мира, чтобы привыкнуть к высоте, либо просто берёшь время на привыкание. К Олимпиаде у нас есть план адаптации, и это заставляет меня взглянуть на всё иначе.

Конечно, у Олимпиады есть и психологический аспект, и там хочется выступить на своём лучшем уровне. Однако я не испытываю страха по поводу прошлого сезона. Это были тяжёлые соревновательные выходные, но я справилась», — приводит слова Минккинен официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Минккинен 30 лет. Она является бронзовым призёром чемпионата мира (2025), двукратным серебряным призёром летнего чемпионата мира по биатлону (2024).