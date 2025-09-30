Скидки
Биатлон Новости

Минккинен: заметила, что позиция лидера в женской сборной перешла ко мне

Финская биатлонистка Суви Минккинен считает, что в силу возраста ей принадлежит позиция лидера в женской национальной команде Финляндии.

«Я заметила, что позиция лидера в женской сборной перешла ко мне. Это естественный переход, ведь, помню, когда я сама пришла в команду, именно Кайса [Мякяряйнен] и Мари Эдер всегда объясняли мне, как всё происходит. А теперь я слышу от молодых девчонок, что могу стать для них советчиком. Это здорово!» — приводит слова Минккинен официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Минккинен 30 лет. Она является бронзовым призёром чемпионата мира (2025), двукратным серебряным призёром летнего чемпионата мира по биатлону (2024).

