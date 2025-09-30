Скидки
Биатлон Новости

Okko намерен продлить права на показ Кубка мира по биатлону до сезона-2029/2030

Онлайн-сервис Okko планирует продлить права на показ Кубка мира по биатлону до сезона-2029/30. Об этом сообщается в документе, опубликованном Международным союзом биатлонистов (IBU) по итогам заседания исполкома IBU.

«Okko, цифровая спортивная платформа с подпиской в России, выразила заинтересованность в продлении своего соглашения о правах на трансляцию биатлона в России и расширении его на Беларусь.
Исполком поручил генеральному секретарю подготовить и обсудить соглашение с Okko на весь олимпийский цикл с 2026 по 2030 год», — говорится в документе IBU.

Кубок мира по биатлону — 2025/26 стартует 29 ноября в шведском Эстерсунде, а завершится 22 марта 2026 года в норвежском Осло (Холменколлене).

