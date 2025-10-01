42-летняя Кайса Мякяряйнен выиграла забег на 10 км

Трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира 42-летняя бывшая биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла ежегодный массовый забег Joensuu Run на 10 км, сообщает Fondo Italia. Финка привезла ближайшей сопернице 38 секунд.

Кайса преодолела дистанцию за 35 минут 32 секунды, что на 1 минуту 6 секунд быстрее прошлогодних показателей. Уточняется, что Мякяряйнен могла бы стать восьмой в мужских соревнованиях.

Минувшей весной спортсменка выиграла спринт на 7,5 км на чемпионате Финляндии. Кайса Мякяряйнен преодолела дистанцию 7,5 км за 22.27,5 и не допустила промахов. На втором месте оказалась Суви Минккинен с отставанием +1.16,9 и двумя промахами. Тройку лидеров замкнула Лидия Райнио с отставанием +4.22,0 и двумя промахами.