Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

42-летняя Кайса Мякяряйнен выиграла забег на 10 км

42-летняя Кайса Мякяряйнен выиграла забег на 10 км
Кайса Мякяряйнен
Комментарии

Трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира 42-летняя бывшая биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла ежегодный массовый забег Joensuu Run на 10 км, сообщает Fondo Italia. Финка привезла ближайшей сопернице 38 секунд.

Кайса преодолела дистанцию за 35 минут 32 секунды, что на 1 минуту 6 секунд быстрее прошлогодних показателей. Уточняется, что Мякяряйнен могла бы стать восьмой в мужских соревнованиях.

Минувшей весной спортсменка выиграла спринт на 7,5 км на чемпионате Финляндии. Кайса Мякяряйнен преодолела дистанцию 7,5 км за 22.27,5 и не допустила промахов. На втором месте оказалась Суви Минккинен с отставанием +1.16,9 и двумя промахами. Тройку лидеров замкнула Лидия Райнио с отставанием +4.22,0 и двумя промахами.

Материалы по теме
Олимпийский комитет Финляндии назвал первые имена атлетов, которые примут участие в Играх
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android