Тарьей Бё стал отцом во второй раз

Тарьей Бё стал отцом во второй раз
Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё стал отцом во второй раз. У спортсмена родилась дочь, которую назвали Ева. Об этом сообщила супруга биатлониста у себя на странице в соцсети, опубликовав трогательные снимки с мужем и дочерью.

«Еве сегодня чуть больше недели. Милая очаровательная маленькая барышня. Радуемся в этом пузыре в виде семьи из четверых», – подписала публикацию жена Бё.

Фото: Личный архив Тарьея Бё

Фото: Личный архив Тарьея Бё

Тарьей Бё женат на норвежском телепродюсере Гите Симонсен с 2024 года, пара официально объявила об отношениях в 2017 году. В семье также подрастает старший сын Арон, который появился на свет в сентябре 2022 года.

