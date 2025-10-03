Скидки
Биатлон Новости

11-летняя девочка нечаянно выстрелила в глаз сверстнице на тренировке по биатлону

На Камчатке произошёл инцидент с травмой ребёнка во время тренировочного занятия по стрельбе на биатлонном комплексе, сообщает агентство "Камчатка-Информ".

По данным источника, 11-летняя девочка в результате выстрела из пневматической винтовки нанесла травму глаза своей сверстнице. Инцидент произошёл вечером 1 октября на биатлонном комплексе им. В. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском во время занятий в группе.

«11-летняя девочка по неосторожности произвела выстрел из пневматического оружия, от которого травму правого глаза получила её сверстница», — приводит агентство слова представителя прокуратуры.

Как сообщается, прокуратура Камчатского края проводит проверку по факту происшествия с оценкой действий ответственных за организацию безопасности во время занятия.

