Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стал известен список норвежских биатлонистов, которые поедут на первый этап КМ-2025/2026

Стал известен список норвежских биатлонистов, которые поедут на первый этап КМ-2025/2026
Каролин Оффигстад Кноттен
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация биатлона Норвегии опубликовала критерии отбора на олимпийский сезон-2025/2026. Об этом сообщает Fondo Italia. Согласно им, в сборную автоматически попали те спортсмены, которые закончили предыдущий сезон в топ-15 общего зачёта Кубка мира или попали в топ-6 на ЧМ-2024.

Среди тех, кто гарантировал себе место оказались Стурла Холм Легрейд, Вебьёрн Сёрум, Эндре Стрёмсхейм, Мартин Улдаль, Каролин Оффигстад Кноттен и Марен Киркеэйде. Ингрид Ландмарк Тандреволд попала в команду по тренерскому решению, хотя не соответствовала критериям.

Сообщается, что в мужской и женской командах всё ещё вакантны три места, обладатели которых определятся на предсезонных соревнованиях. Первый этап КМ состоится в шведском Эстерсунде с 29 ноября по 7 декабря.

Материалы по теме
Старт летнего ЧР по биатлону получился крутым: интрига, кровь и суперпобеда
Старт летнего ЧР по биатлону получился крутым: интрига, кровь и суперпобеда
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android