Стал известен список норвежских биатлонистов, которые поедут на первый этап КМ-2025/2026

Федерация биатлона Норвегии опубликовала критерии отбора на олимпийский сезон-2025/2026. Об этом сообщает Fondo Italia. Согласно им, в сборную автоматически попали те спортсмены, которые закончили предыдущий сезон в топ-15 общего зачёта Кубка мира или попали в топ-6 на ЧМ-2024.

Среди тех, кто гарантировал себе место оказались Стурла Холм Легрейд, Вебьёрн Сёрум, Эндре Стрёмсхейм, Мартин Улдаль, Каролин Оффигстад Кноттен и Марен Киркеэйде. Ингрид Ландмарк Тандреволд попала в команду по тренерскому решению, хотя не соответствовала критериям.

Сообщается, что в мужской и женской командах всё ещё вакантны три места, обладатели которых определятся на предсезонных соревнованиях. Первый этап КМ состоится в шведском Эстерсунде с 29 ноября по 7 декабря.