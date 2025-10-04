Французская биатлонистка Жанна Ришар раскрыла, над чем работала в межсезонье

Победительница этапа Кубка мира по биатлону француженка Жанна Ришар рассказала о подготовке к новому сезону-2025/2026. Она отметила, что работала в межсезонье над скорострельностью и психологической выносливостью, а также берёт пример с Антонена Гигонна — коллеги по сборной.

«Этим летом я много работала над скорострельностью. Это область, в которой у меня большой потенциал для прогресса. Цель — сохранить качество стрельбы, но при этом быстрее совершать первый выстрел. Стресс должен работать на меня. Успех придёт через удовольствие на трассе, уверена в этом.

Я во многом вдохновляюсь Антоненом Гигонна, который всегда умел сочетать удовольствие и высокоуровневый спорт. Проделала очень интересную работу над психологической стороной. Это важно, чтобы лучше подготовиться к новому сезону», — приводит слова Ришар Le Dauphiné Libéré.