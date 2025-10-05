«Стараюсь не испытывать негативных эмоций из-за этой медали». Фуркад — о золоте Устюгова

13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о присвоении ему золота масс-старта Олимпиады-2010 после дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта.

«Это исключительно положительное чувство. Стараюсь действительно не испытывать негативных чувств из-за этой медали. В 2010 году для меня это была невероятная возможность подняться на олимпийский подиум. Это был мой первый международный подиум, и я воспринял это почти как золотую медаль. Это также был важный этап в моей карьере, который дал мне желание и мотивацию пойти за золотом четыре года спустя в Сочи.

Это часть моего пути, и именно поэтому с большой гордостью и удовлетворением забираю эту золотую медаль, которая принадлежит мне и которой я должен был обладать тогда. У меня была возможность завоевать другие олимпийские титулы. И я также прожил Ванкувер со всей его особенностью, и сейчас это позволяет мне смотреть на тот период моей жизни с добротой и теплотой. Возможность заново погрузиться в эту эпопею Ванкувера — это шанс, который мне дан сегодня», — приводит слова Фуркада Le Dauphine.