Виктория Метеля поделилась яркими фотографиями с букетами цветов

Виктория Метеля
Российская биатлонистка Виктория Метеля опубликовала пост в своём телеграм-канале, в котором она позирует с разными букетами цветов. Подборка собрала множество реакций и комментариев.

«Цветочная пауза», — написала Метеля в публикации в личном телеграм-канале.

Фото: из личного архива Виктории Метеля

Фото: из личного архива Виктории Метеля

Фото: из личного архива Виктории Метеля

Фото: из личного архива Виктории Метеля

Ранее на чемпионате России — 2025 по летнему биатлону Виктория Метеля завоевала две награды. Она стала третьей в спринтерской гонке, проиграв Елизавете Каплиной 23 секунды и допустив один промах. Метеля также привела команду ХМАО-Югры к серебряным медалям в женской эстафете. В индивидуальной гонке спортсменка стала шестой, не закрыв одну мишень.

