«Я был разбит». Фуркад рассказал, почему не возглавил оргкомитет ОИ-2030 в Альпах

Комментарии

13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, почему он не возглавил Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр во Французских Альпах 2030 года.

«Этот опыт с Играми в Альпах Франции был болезненным. Это был осознанный выбор и отказ. Мне казалось, что я могу внести вклад в этот проект, и в глубине души у меня была также претензия: «Зимние Игры в моей стране, как такое возможно, что я не участвую в них?» Я был разбит. Не хочу этого скрывать. У меня были сложные несколько месяцев. Мне нужно было глубоко вздохнуть, провести время с близкими, сосредоточиться на себе, прежде чем выйти из своей пещеры», — приводит слова Фуркада Lequipe.

Комментарии
