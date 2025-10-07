Скидки
В Норвегии объяснили, почему в сборную включили Тандреволд, которая не выполнила критерии

В норвежской федерации лыжного спорта объяснили, почему в сборную включили Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая не выполнила критерии отбора на Кубок мира. Норвежка была включена в состав сборной из-за «исключительных результатов прошлых лет». Об этом сообщает Sport1.

В сборную автоматически попали те спортсмены, которые закончили предыдущий сезон в топ-15 общего зачёта Кубка мира или попали в топ-6 на ЧМ-2024. Среди тех, кто гарантировал себе место, оказались Стурла Холм Легрейд, Вебьёрн Сёрум, Эндре Стрёмсхейм, Мартин Улдаль, Каролин Оффигстад Кноттен и Марен Киркеэйде. Первый этап КМ состоится в шведском Эстерсунде с 29 ноября по 7 декабря.

