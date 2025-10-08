Скидки
Норвежский биатлонист Мартин Улдаль: хочу попасть на Олимпиаду

Норвежский биатлонист Мартин Улдаль: хочу попасть на Олимпиаду
Мартин Улдаль
Норвежский биатлонист победитель этапа Кубка мира Мартин Улдаль высказался о цели на предстоящий сезон. Спортсмен считает, что должен воспользоваться возможностью и поехать на Игры-2026.

«Я хочу попасть на Олимпиаду. Если я хочу длинную и зрелищную карьеру, мне нужно там быть. Уже чувствую давление, хотя ещё рано, я молод, и пока мне «разрешено» ошибаться, действительно хочу этого. До следующей подобной возможности четыре года. К тому времени от меня уже будут ждать результатов, но сейчас у меня есть шанс — и я должен быть готов», — приводит слова Улдаля Международный союз биатлонистов.

В общем зачёте КМ-2024/2025 Мартин Улдаль занял 11-е место.

