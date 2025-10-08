Скидки
Биатлон

Украинский биатлонист Пидручный: злюсь, когда кто-то хочет вернуть россиян на Олимпиаду

Украинский биатлонист Пидручный: злюсь, когда кто-то хочет вернуть россиян на Олимпиаду
Дмитрий Пидручный
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный раскритиковал решение МОК о допуске российских спортсменов на ОИ-2026 в нейтральном статусе. Он назвал этот шаг неправильным.

«Это ошибочное решение. Злюсь, когда слышу, что кто-то хочет вернуть россиян на Олимпиаду, пока конфликт всё ещё продолжается.

Россия использовала своих спортсменов как инструмент пропаганды для поддержки военных действий. Они всегда были сильно политизированы и стояли в одном ряду со своим президентом.

Этот конфликт — не просто вопрос политики или Украины. Это проблема глобальной безопасности. Мы не можем закрывать глаза и делать вид, что спорт отделён от политики. Спортсмены и граждане России не могут быть освобождены от ответственности», — приводит слова Пидручного Dagbladet.

