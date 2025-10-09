Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Терезе Йохауг намерена вернуться в спорт спустя два месяца после родов

Терезе Йохауг намерена вернуться в спорт спустя два месяца после родов
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежская лыжница Терезе Йохауг, на данный момент готовящаяся к появлению на свет своего второго ребёнка, заявила, что намерена вернуться в профессиональный спорт через два месяца после родов. Летом биатлонистка сообщила, что беременна.

«Подумываю присоединиться к нему (Эмилю Гукильду, норвежскому лыжнику и журналисту. — Прим. «Чемпионата») на гонке Биркебейнерреннет 14 марта. Будет волнительно и забавно увидеть, насколько далеко смогу добраться через два месяца после родов», — приводит слова Йохауг VG.

Сообщается, что предварительной датой родов лыжницы стоит 17 января 2026 года. В семье Йохауг уже подрастает дочь, родившаяся в 2023 году.

Йохауг является четырёхкратной олимпийской чемпионкой, многократной чемпионкой мира, призёром Олимпиад и чемпионатов мира.

Материалы по теме
В Норвегии объяснили, почему в сборную включили Тандреволд, которая не выполнила критерии
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android