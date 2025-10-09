Терезе Йохауг намерена вернуться в спорт спустя два месяца после родов

Норвежская лыжница Терезе Йохауг, на данный момент готовящаяся к появлению на свет своего второго ребёнка, заявила, что намерена вернуться в профессиональный спорт через два месяца после родов. Летом биатлонистка сообщила, что беременна.

«Подумываю присоединиться к нему (Эмилю Гукильду, норвежскому лыжнику и журналисту. — Прим. «Чемпионата») на гонке Биркебейнерреннет 14 марта. Будет волнительно и забавно увидеть, насколько далеко смогу добраться через два месяца после родов», — приводит слова Йохауг VG.

Сообщается, что предварительной датой родов лыжницы стоит 17 января 2026 года. В семье Йохауг уже подрастает дочь, родившаяся в 2023 году.

Йохауг является четырёхкратной олимпийской чемпионкой, многократной чемпионкой мира, призёром Олимпиад и чемпионатов мира.