Тренер женской сборной Франции рассказал о сборах в Австрии

Тренер женской сборной Франции по биатлону Сирил Бурде рассказал о сборах, которые команда проводит в Рамзау (Австрия).

«Это уже третий раз, когда мы с женской сборной ездим в Рамзау. Особенно ценю это место, тут есть множество очень интересных вариантов проведения тренировок на этот период. Это позволяет провести рабочее время с пользой.

Мы не будем насильно подниматься на ледник Дахштайн каждый день, но всё же предполагается выжать максимум из нашего восхождения туда и потренироваться на снегу.

Лыжи — не главная цель нашего приезда туда. Утренние лыжные тренировки пройдут с минимальной интенсивностью, чтобы просто вновь почувствовать контакт с снегом, но это только при хороших условиях. Специальные тренировки на лыжероллерах будут проводиться в полдень на стадионе», — приводит слова Бурде Nordic Magazine.