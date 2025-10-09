Тренер мужской сборной Франции Фуркад рассказал о сборах в Фон-Ромё

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад, ныне работающий одним из тренеров мужской сборной Франции по биатлону, рассказал о тренировочных сборах в местности Фон-Ромё в Пиренеях.

«Мне кажется, ребята в хорошем настроении, в хорошей динамике. Эта подготовительная стадия каждый раз им идёт на пользу. На сборах в Фон-Ромё мы бываем наименее часто, но они для нас очень ценны. Надеемся, погода будет достаточно хорошей, чтобы получить заряд витамина D перед тем, как мы уедем в более пасмурную Скандинавию в начале зимы.

Цель — по возможности повысить уверенность к началу сезона, чтобы быть в ударе. Нужно, чтобы спортсмены чувствовали себя сильными уже с начала сезона и чтобы результаты пришли быстро, чтобы в дальнейшем спокойно строить планы на зиму», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.