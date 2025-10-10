Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Истомин будет совмещать работу тренером сборной России по биатлону с региональной

Истомин будет совмещать работу тренером сборной России по биатлону с региональной
Комментарии

Тренер сборной России Артём Истомин назначен на должность главного тренера сборной ХМАО-Югры по биатлону. Специалист также продолжит работу в сборной России в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«Новость о том, что Артём Истомин возглавит сборную Югры, не стала для нас неожиданностью. Мы заранее проговорили, что до конца этого сезона он продолжит работу в сборной России и частично в регионе. Вопрос о перестановках в тренерском штабе национальной команды будем рассматривать весной. А пока пожелаю Артёму Евгеньевичу удачи на новом посту в будущем!» — приводит слова президента СБР Виктора Майгурова источник.

Материалы по теме
Украинский биатлонист Пидручный: злюсь, когда кто-то хочет вернуть россиян на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android