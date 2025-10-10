Истомин будет совмещать работу тренером сборной России по биатлону с региональной

Тренер сборной России Артём Истомин назначен на должность главного тренера сборной ХМАО-Югры по биатлону. Специалист также продолжит работу в сборной России в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«Новость о том, что Артём Истомин возглавит сборную Югры, не стала для нас неожиданностью. Мы заранее проговорили, что до конца этого сезона он продолжит работу в сборной России и частично в регионе. Вопрос о перестановках в тренерском штабе национальной команды будем рассматривать весной. А пока пожелаю Артёму Евгеньевичу удачи на новом посту в будущем!» — приводит слова президента СБР Виктора Майгурова источник.