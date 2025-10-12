Мартен Фуркад опубликовал милое фото со своим сыном Уго

13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад поделился фотографией со своим сыном Уго. В кадре бывший спортсмен сидит на велосипеде, а с ним и его младший ребёнок.

«Мой маленький мальчик», — написал Фуркад в социальных сетях.

Мартен Фуркад с сыном Уго Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Напомним, в семье Мартена Фуркада и его жены Элен трое детей: Манон (2015 год рождения), Инес (2017) и Уго (2022).

Ранее Мартен Фуркад официально стал шестикратным олимпийским чемпионом. Француз добавил в свою копилку золото масс-старта Олимпиады-2010 благодаря решению суда аннулировать результат российского биатлониста Евгения Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта.