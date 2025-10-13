Австрийский биатлонист Феликс Ляйтнер сообщил о завершении карьеры
Чемпион Европы 2018 года в индивидуальной гонке, австрийский биатлонист Феликс Ляйтнер сообщил о завершении профессиональной спортивной карьеры.
«Многие дни стали лучшими, потому что я мог проводить и отмечать моменты с лучшими людьми. Смеяться, плакать, восхищаться и наслаждаться. Так я жил и любил последние 16 лет в замечательной биатлонной повседневной жизни, и так я сохраню эти воспоминания в своём сердце. Спасибо всем, кто меня поддерживал», – написал Ляйтнер на своей странице в социальной сети.
28-летний Ляйтнер является трёхкратным чемпионом мира среди юниоров. Сезон-2024/2025 он завершил на 60-м месте общего зачёта Кубка мира.
