«Мне больно это видеть». Мартен Фуркад — об отстранении российских спортсменов

Шестикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира французский биатлонист Мартен Фуркад выразил сожаление из-за отстранения россиян от международных стартов. Он отметил, что спортсмены пострадали из-за политики.

— Что вы думаете о российских спортсменах [об их отстранении от международных стартов]?

— Тема крайне сложная. Страдают спортсмены, которые не причастны к политике. Мне больно это видеть. На их месте я бы, наверное, не выдержал, — приводит слова Фуркада-младшего L'Équipe.

Ранее Фуркад официально стал шестикратным олимпийским чемпионом. Француз добавил в свою копилку золото масс-старта Олимпиады-2010 благодаря решению суда аннулировать результат российского биатлониста Евгения Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта.