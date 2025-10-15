Мартен Фуркад: теперь у меня совсем другое отношение к спорту. Я не подчинён результату

Титулованный французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, почему выбирает активный отдых после завершения профессиональной карьеры. Он отметил, что теперь наслаждается жизнью.

— Вы часто выкладываете видео, где бегаете трейлы, ездите на велосипеде, ходите в горы на лыжах или занимаетесь скалолазанием. Вы не можете остановиться?

— Теперь у меня совсем другое отношение к спорту. Я больше не подчинён результату. Раньше это занимало все дни и даже ночи. Я был зависим от соревнований. Сейчас же возвращаюсь к тому, как всё начиналось в детстве, — к подлинному контакту с природой, как когда мы с родителями и братьями катались на лыжах в Фон-Роме (Восточные Пиренеи — Прим. «Чемпионата»). Тогда в горах царило ощущение большой свободы.

— Когда вы окончательно решили завершить карьеру?

— Во время последней этапа в Контиолахти (14 марта 2020 года — Прим. «Чемпионата»). Я почувствовал, что внутренняя борьба закончилась. Я наслаждался моментом и сказал себе: «Запомни это чувство, ты больше никогда его не испытаешь».

— Что это за чувство?

Желание превзойти себя ради победы, поставить всё на карту ради соревнований. Сейчас я занимаюсь спортом каждый день, но ради общения с женой, детьми, друзьями. Я говорю, что моя мама ходит в кино, чтобы увидеть подруг, а я иду на тренировку, чтобы увидеть друзей. С 2020-го я не включал секундомер — мне это не нужно. По-прежнему выкладываюсь, но больше не живу временем. Покончил с духом соперничества, но это не касается жизненных и профессиональных амбиций, — приводит слова Фуркада-младшего L'Équipe.

Мартен Фуркад завершил спортивную карьеру в марте 2020 года. Он является шестикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира.