Биатлон

Мартен Фуркад рассказал, почему он так чувствителен к теме допинга
Шестикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира французский биатлонист Мартен Фуркад высказался на тему допинга. Спортсмен заявил, что борется за справедливость из-за своего воспитания.

— Почему вы так чувствительны к теме допинга?
— Из-за воспитания. В детстве я восхищался Лэнсом Армстронгом. Когда он признался в обмане, я уже был №1 в биатлоне и воспринял это близко к сердцу. Для меня спорт — это часть меня самого, и я обязан был бороться за честность, — приводит слова Фуркада-младшего L'Équipe.

Ранее Фуркад официально стал шестикратным олимпийским чемпионом. Француз добавил в свою копилку золото масс-старта Олимпиады-2010 благодаря решению суда аннулировать результат российского биатлониста Евгения Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта.

