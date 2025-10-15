«Он прозрел. Молодец!» Ирина Роднина — о словах Мартена Фуркада про российских спортсменов

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина оценила слова шестикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада. Ранее француз выразил сожаление, что российские спортсмены отстранены от международных соревнований.

«Видимо, Фуркад прозрел, раз так заговорил. Молодец! Заявление-то справедливое, другой вопрос, что ему потребовались годы, чтобы правильно оценить ситуацию. Но отдельные заявления спортсмена не повлияют на допуск россиян. Такие решения принимают международные федерации, представители стран, а не спортсмены. Да, Фуркад – титулованный биатлонист, человек с именем, но не более того. Не ему возвращать наших спортсменов», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

Ранее Фуркад официально стал шестикратным олимпийским чемпионом. Француз добавил в свою копилку золото масс-старта Олимпиады-2010 благодаря решению суда аннулировать результат российского биатлониста Евгения Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта.