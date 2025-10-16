Эмильен Жаклен намерен завершить карьеру после Олимпиады

Французский биатлонист Эмильен Жаклен с наибольшей долей вероятности завершит карьеру после Олимпийских игр в Италии, которые пройдут в феврале 2026 года. Об этом он заявил во время пресс-конференции, организованной на тренировочных сборах французской команды в Фон-Ромё.

«Не знаю, чем займусь после Олимпиады. Много размышлял во время межсезонья…Чтобы от вас ничего не скрывать: всё будет зависеть от моей энергии, как буду начинать первые гонки зимой. Буду ли чувствовать себя уставшим? Искренне думаю так: если есть ещё один олимпийский титул, не стоит насильно уходить далеко вперёд и форсировать события. Открыт ко всему: к новым проектам, продолжениям и завершениям. Для биатлонной подготовки нужно много силы воли и вовлечённости, а я не хочу делать что-либо в половину силы. Это не будет продолжением ради продолжения.

Верю в красивые истории. Мне хотелось бы блистать на Олимпиаде, потому что мне не хватает этой личной медали — такой, которая сделает меня счастливым на этом пути. Командные медали для меня тоже являются истинной целью, потому что наша мужская биатлонная сборная знаменует единство и результат. Я действительно хочу быть частью этой команды», — приводит слова Жаклен Nordic Magazine.

Жаклен является многократным чемпионом мира, обладателем двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине в эстафете и смешанной гонке.