Объявлен призовой фонд Кубка Международной лиги клубного биатлона — 2025

Пресс-служба Ланта GV Gold Кубка Международной лиги клубного биатлона — 2025 в своём официальном телеграм-канале опубликовала данные о призовых соревнований. Весь фонд составит 6 870 000 рублей.

Отмечается, что как и в прошлом сезоне, победитель каждой гонки получит по миллиону рублей. Серебряные призёры смогут рассчитывать на призовые в размере 500 000 рублей, бронзовые — 250 000 рублей. В смешанной эстафете призовые распределяются на команду.

Кубок МЛКБ пройдёт в Ханты-Мансийске 21-23 ноября. Запланированы гонки с общего старта у мужчин и женщин, а также классическая смешанная эстафета.

Напомним, победителем Кубка МЛКБ в прошлом году стала команда «БК Профински» в составе Карима и Анастасии Халили, Даниила Серохвостова и Виктории Сливко.