Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Объявлен призовой фонд Кубка Международной лиги клубного биатлона — 2025

Объявлен призовой фонд Кубка Международной лиги клубного биатлона — 2025
Комментарии

Пресс-служба Ланта GV Gold Кубка Международной лиги клубного биатлона — 2025 в своём официальном телеграм-канале опубликовала данные о призовых соревнований. Весь фонд составит 6 870 000 рублей.

Отмечается, что как и в прошлом сезоне, победитель каждой гонки получит по миллиону рублей. Серебряные призёры смогут рассчитывать на призовые в размере 500 000 рублей, бронзовые — 250 000 рублей. В смешанной эстафете призовые распределяются на команду.

Кубок МЛКБ пройдёт в Ханты-Мансийске 21-23 ноября. Запланированы гонки с общего старта у мужчин и женщин, а также классическая смешанная эстафета.

Напомним, победителем Кубка МЛКБ в прошлом году стала команда «БК Профински» в составе Карима и Анастасии Халили, Даниила Серохвостова и Виктории Сливко.

Материалы по теме
«Он прозрел. Молодец!» Ирина Роднина — о словах Мартена Фуркада про российских спортсменов
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android