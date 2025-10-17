«Вообще этого не понимаю». Самуэльссон оказался недоволен допуском россиян до Паралимпиады

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о допуске российских спортсменов до Паралимпиады-2026.

«Считаю это очень странным. Вообще этого не понимаю. Паралимпийские игры проверяют границы дозволенного и надеются на какое-то более широкое признание? Вы отправляете туда спортсменов и проверяете, какая будет реакция. У меня такое ощущение.

Ничего не изменилось. И если вы в долгосрочной перспективе не придерживаетесь установленных вами же ограничений, они бессмысленны. Очень веский аргумент, который не звучит в общих дебатах – это олимпийское перемирие. Россия нарушала его трижды: в 2008-м, 2014-м и когда начался конфликт на Украине. Если они собираются выступать сейчас, то снова нарушат олимпийское перемирие. Если было решено, что олимпийское перемирие что-то значит, то так и должно быть. В противном случае его с таким же успехом можно отменить», – сказал Самуэльссон в интервью Expressen.