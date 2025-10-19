Перро и Виттоцци стали победителями суперспринта по летнему биатлону на Loop One Festival

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро и итальянская биатлонистка, обладательница Кубка мира Лиза Виттоцци стали победителями в суперспринте на летнем фестивале по биатлону Loop One Festival. Перро преодолел дистанцию за 20.33,7 и допустил три промаха. Виттоцци показала время 23.44,5 (два промаха).

Среди мужчин второе место занял норвежец Исак Фрей, отстав от лидера на 8,9 секунд (1). Тройку сильнейших замкнул немец Юстус Штрелов.

У женщин серебро завоевала Юханна Скоттхейм из Швеции (+5,9 (2)). Бронзовым призёром стала её соотечественница Анна Магунссон.

Летний биатлон. Loop One Festival. Мюнхен, Германия. Суперспринт

Мужчины:

Эрик Перро (Франция) — 20.33,7 (3 промаха). Исак Фрей (Норвегия) +5,7 (3). Юстус Штрелов (Германия) +8,9 (1). Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +10,9 (3). Теро Сеппяля (Финляндия) +11,4 (2).

Женщины:

Лиза Виттоцци (Италия) — 23.44,5 (2 промаха). Юханна Скоттхейм (Швеция) +5,9 (2). Анна Магнуссон (Швеция) +7,4 (2). Анна Вайдель (Германия) +18,8 (1). Суви Минккинен (Финляндия) + 24,9 (3).