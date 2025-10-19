Скидки
«Я в отличной форме». Перро — о победе в суперспринте на Loop One Festival

«Я в отличной форме». Перро — о победе в суперспринте на Loop One Festival
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро высказался о победе в суперспринте на летнем фестивале по биатлону Loop One Festival. Он преодолел дистанцию за 20.33,7 и допустил три промаха.

«Действительно наслаждался своей гонкой. Сегодня было здорово: фантастическая атмосфера, великолепная трасса и отличное выступление. Было всё, чтобы получилась хорошая гонка, и мне очень понравилась борьба. Это был невероятный день, даже если это ничего не значит для зимнего сезона. Я в отличной форме. У меня была отличная подготовка до сегодняшнего дня. Знаю, всё хорошо за месяц до Кубка мира, не знаю, сколько осталось до Олимпийских игр, но сейчас всё идет хорошо», — приводит слова Перро Ski-Nordique.

