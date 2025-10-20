«Какая глупость». Ришар — о штрафном времени в суперспринте на Loop One Festival

Победительница этапа Кубка мира по биатлону француженка Жанна Ришар в суперспринте на Loop One Festival финишировала на шестом месте, но получила две минуты штрафного времени. Спортсменка забыла проехать штрафной круг из-за ошибок на первой стрельбе лёжа. В итоге Ришар стала 14-й.
«Я сделала только два круга? Какая глупость...» — сказала она Жулии Симон сразу после финиша, цитирует Ski-Nordique.
Летний биатлон. Loop One Festival. Мюнхен, Германия. Суперспринт. Женщины:
1. Лиза Виттоцци (Италия) — 23.44,5 (2 промаха).
2. Юханна Скоттхейм (Швеция) +5,9 (2).
3. Анна Магнуссон (Швеция) +7,4 (2).
4. Анна Вайдель (Германия) +18,8 (1).
5. Суви Минккинен (Финляндия) + 24,9 (3)…
8. Лу Жанмонно (Франция) +34,3 (3)…
11. Милена Тодорова (Болгария) +1.03,6 (5)…
14. Жанна Ришар (Франция) +2.28,5 (4).