Отец Лауры Дальмайер намерен посетить место, где погибла его дочь

Отец двукратной олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира по биатлону Лауры Дальмайер, погибшей летом 2025 года при восхождении на гору в Пакистане, намерен посетить место гибели своей дочери. Об этом сообщает Der Spiegel.

Андреас Дальмайер планирует поехать в Пакистан на пик Лайла высотой 6096 м, так как хочет собственными глазами увидеть то место, где погибла его дочь, и попрощаться с ней. Он намерен подняться на гору до места, где предположительно сейчас покоится Лаура.

Альпинист-экстремал Томас Хубер установил на месте гибели Дальмайер небольшую мемориальную табличку в память о спортсменке.

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в июле 2025 года из-за несчастного случая. Поднимаясь на горную вершину в Пакистане, девушка попала под камнепад, не дойдя до планируемой высоты около 300 метров. Транспортировка тела не была осуществлена из-за сложных природных условий.

Также Дальмайер, о чьём увлечении альпинизмом было широко известно, заранее сообщила в завещании, что в случае её гибели тело должно быть оставлено в горах, чтобы никто не рисковал жизнью ради её спасения.