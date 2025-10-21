Скидки
Биатлон

«Большое уважение». Фуркад — о новой звезде биатлона Перро

Шестикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по биатлону Мартен Фуркад ответил на вопрос, сможет ли восходящая звезда французского биатлона Эрик Перро стать одним из лидеров на предстоящей Олимпиаде в Италии.

Перро является трёхкратным чемпионом мира, победителем этапов Кубка мира.

— Продолжая тему Олимпиады, каким вы видите биатлон на Олимпийских играх?
— К сожалению, у меня нет дара ясновидения, но мне уже любопытно посмотреть на новую иерархию, которая получится, потому что образуется новый расклад в связи с уходом из спорта Йоханнеса Бё — большая возможность выиграть титулы и медали. Пока нет российских и белорусских спортсменов, приходит новое поколение… Эти Игры будут немного особенными, как в Пекине в 2022 году. Мне очень хочется увидеть, как это отобразится на результатах.

— Сможет ли Эрик Перро взять на себя эти бразды правления?
— Я знаю этого атлета мало, но к нему испытываю большое уважение, потому что мне нравятся его стиль гонки и состояние духа. Я думаю, что это серьёзный спортсмен, он стратег и солидный человек. Это те качества, которые я жду и которые ищу в биатлонистах, — приводит слова Фуркада Le Dauphiné.

