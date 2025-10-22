Доротея Вирер высказалась о кульминации своей карьеры — Олимпиаде-2026 в Антхольце

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Доротея Вирер поделилась эмоциями от предстоящего последнего сезона в большом спорте. Итальянка собирается выступить на ОИ-2026 на трассе в Антхольце, где она и начинала свою карьеру.

«Немногим спортсменам выпадает шанс так идеально замкнуть круг — именно там, где ты впервые вышел на старт. Это одновременно вдохновляет и пугает. Моя цель — насладиться этим по максимуму, вне зависимости от результата.

Конечно, всегда присутствует страх, потому что я знаю — это в последний раз, а затем всё закончится. Идти в неизвестность, думаю, нормально. Чувствую себя невероятно привилегированной: у меня много вариантов и предложений, это помогает сохранять спокойствие. Но в глубине души спортсмен по-настоящему никогда не знает, как выглядит настоящая жизнь после спорта. Думаю, мне нужно будет прожить её, чтобы понять», — приводит слова Вирер Biathlon Live.