«Ничего не скажу до окончания ОИ-2026». Пройс — о продолжении карьеры

Действующая обладательница Кубка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс поделилась мнением о продолжении своей карьеры, отметив, что планирует провести ещё один ровный и победный сезон.

«Я уже приняла решение и знаю, что будет дальше, но ничего не скажу до окончания Олимпийских игр 2026 года. Сейчас я полностью сосредоточена на этой цели.

Я буду подходить к гонкам одна за другой, как они идут. Ничего не меняла в подготовке и буду счастлива, если смогу провести такой же красивый и ровный сезон, как в прошлом году», – приводит слова Пройс Ski-Nordique.

31-летняя Пройс в сезоне-2025/2026 выиграла общий зачёт Кубка мира, а также завоевала четыре медали на чемпионате мира — 2025, в том числе золото в гонке преследования.