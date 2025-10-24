Скидки
10-кратная чемпионка мира по биатлону Жулия Симон получила условный срок за мошенничество

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон была приговорена к трём месяцам условного тюремного заключения, а также получила штраф в размере € 15 тыс. за кражу и мошенничество. Об этом сообщает L'Equipe.

В пятницу, 24 октября, Симон в уголовном суде Альбервиля призналась в краже и мошенничестве с банковскими картами, которые были совершены во Франции и в Норвегии.

В 2022 году появились сообщения, что на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в Норвегии Жулия Симон воспользовалась кредитной картой Жюстин Бреза-Буше, чтобы сделать покупки в интернет-магазине. На эти деньги она приобрела спортивную камеру типа GoPro. Общий ущерб составил от € 1 тыс. до € 2 тыс. Второй иск был подан членом французской сборной. Биатлонистку задержали для проведения допроса, а затем отпустили.

