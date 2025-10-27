Легрейд — о целях на сезон: хочу быть тем, кого все хотят побеждать. Так веселее

Норвежский биатлонист, победитель общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Стурла Холм Легрейд высказался о целях на сезон-2025/2026, а также назвал своих главных соперников.

«Это была для меня большая цель — завоевать этот глобус. Чувствую, что достиг всего, о чём мечтал в биатлоне, и теперь просто могу наслаждаться. У меня ещё много лет впереди, и я хочу видеть, как могу прогрессировать каждым сезоном, с меньшим давлением и большим удовольствием.

Я хочу быть тем, кого все хотят побеждать. Так веселее. Значит, ты что-то хорошо сделал и вызываешь уважение. Если ты не готов нести на себе этот груз, ты не готов его и сохранить.

Томмазо Джакомель явно тот, кого нужно держать в поле зрения. Он молод, прогрессирует и обладает огромной техникой на лыжне. В прошлом году он был хорош, и он продолжит расти. То же самое касается Эрика [Перро]: молод, силён, у него есть практически всё необходимое. Его будет трудно победить, но мне нравятся такие большие битвы. Также в этом году придут ребята, которые сделают шаг вперёд, как, например, Мартин Улдаль. Я считаю, что это перспективный парень», — приводит слова Легрейда Biathlon Live.