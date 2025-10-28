Жулия Симон может быть отстранена от соревнований после получения условного срока за кражу

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон может получить наказание от Федерации лыжного спорта Франции (FFS) после того, как была приговорена к условному сроку за мошенничество с банковскими картами.

Как сообщает Ski-Nordique, на этой неделе FFS соберёт специальную комиссию из семи человек для вынесения возможных спортивных санкций против Жулии Симон. Спортсменка может быть отстранена от соревнований на определённый срок. В случае более лояльного отношения со стороны федерации Симон может получить официальное предупреждение.

Решение относительно санкций должно быть принято до 10 ноября. Тогда стартует новый тренировочный сбор французской команды перед сезоном-2025/2026.