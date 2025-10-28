«Точно ничего не знаю». Гигонна — о завершении карьеры

Французский биатлонист, двукратный чемпион мира Антонен Гигонна прокомментировал возможное завершение карьеры после Олимпиады в Милане.

«Это точно мой последний олимпийский сезон, потому что я не представляю, как смогу добраться до Олимпиады 2030 года в числе шести лучших французов.

Но я не говорю строго, что это мой последний сезон, не уверен, что уйду на пенсию после него. Честно говоря, это мечется между «я закончу к Рождеству, потому что уже не на том уровне, на котором был в начале сезона» и «ну, ещё сезончик или два». Пока точно ничего не знаю», — приводит слова Гигонна Norsic Magazine.

Ранее Гигонна заявил, что предстоящие Олимпийские игры для него будут неким вызовом.

«Это вызов — узнать, могу ли я достичь в олимпийский сезон того уровня, в который верю, даже с учётом того, что сейчас мой приоритет — семья, а не тренировки», — приводит слова Гигонна Nordic Magazine.