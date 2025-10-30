Скидки
«Нас не воспринимали всерьёз». Феликс Ляйтнер — о причинах, из-за которых ушёл из спорта

Феликс Ляйтнер
Австрийский биатлонист, чемпион Европы — 2018 Феликс Ляйтнер высказался по поводу причин, которые привели к завершению его спортивной карьеры. Он отметил, что не ощущал поддержки в сборной, из-за чего потерял мотивацию. Спортсмен также рассказал о проблемах с инвентарём в стане австрийской команды.

«Конечно, я завершил карьеру не из-за того, что не получил места в сборной. Влияние оказал общий контекст. Поскольку у меня не было окружения, которое меня бы поддерживало, где я чувствовал себя хорошо и где понимал, что все желают мне самого лучшего, за последние несколько трудных лет я постепенно утратил радость и страсть к спорту.

У нас возникли проблемы с оборудованием после Олимпиады в Пекине. Смазка лыж была постоянной темой для обсуждения. Нас никогда не воспринимали всерьёз. Ситуация только ухудшалась из года в год. У меня сложилось впечатление, что спортсмен больше не был в центре внимания», — приводит слова спортсмена Ski-Nordique.

Ляйтнер ушёл из спорта в возрасте 28 лет. Он является трёхкратным чемпионом мира среди юниоров.

