Франциска Пройс признана спортсменкой года по версии лыжной федерации Германии

Франциска Пройс признана спортсменкой года по версии лыжной федерации Германии
Франциска Пройс
Действующая обладательница Кубка мира по биатлону Франциска Пройс была признана спортсменкой года по версии Федерации лыжного спорта Германии. Об этом сообщили в Ski-Nordique.

Голосование, по итогам которого Пройс была названа лучшей, проходило среди самих спортсменов. Стреляющая лыжница набрала наибольшее количество голосов в онлайн-опросе.

В федерации также отметили результаты Филиппа Наврата (биатлон), Виктории Карль (лыжные гонки), Эммы Айхер и Линуса Штрассера (горнолыжный спорт), Андреаса Веллингера и Селины Фрайтаг (прыжки с трамплина).

В сезоне-2024/2025 Пройс также завоевала золото, серебро и две бронзы на ЧМ в Ленцерхайде (Швейцария).

