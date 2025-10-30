«У меня есть всё, чтобы этого добиться». Фабьен Клод — о золотой медали на ОИ-2026

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 французский биатлонист Фабьен Клод рассказал, какую главную цель ставит перед собой на сезон-2025/2026.

«Сегодня я работаю ради своей главной мечты — стать олимпийским чемпионом. У меня есть всё, чтобы этого добиться. Это самый важный сезон в моей карьере. Посмотрим, смогу ли справиться с вызовом, который сам себе бросил. Готовлюсь как обычно, но знаю, что способен на это. Нужно просто быть готовым в нужный день и прожить момент.

Я иду по правильному пути. После 30 лет я знаю рецепт, как быть в форме с самого начала сезона. Четыре года я гнался за подиумом, и все говорили: «Перестань нервничать, это бесполезно». Пока я не сделал 10 из 10 в Хохфильцене, а потом и в Оберхофе. Это придало мне спокойствия перед Олимпиадой. Это доказало, что я способен на многое.

Секретов нет — быть быстрым на лыжне и точно стрелять, 10 или 20 попаданий в зависимости от гонки. У меня будет несколько шансов — и в эстафете, и в личных стартах.

Сначала хочется превратить серебро 2022 года в золото с командой — это было бы историческим достижением, об этом мало кто говорит, но мы все думаем об этом. А затем, в индивидуальной гонке, сделать шаг вперёд — это была бы личная мечта», – приводит слова Клода Ski-Nordique.