Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эльвира Эберг высказалась о скандале с кражей вещей во французской сборной

Эльвира Эберг высказалась о скандале с кражей вещей во французской сборной
Эльвира Эберг
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону Эльвира Эберг высказалась о приговоре 10-кратной чемпионке мира Жулии Симон. Француженка признала вину в деле о мошенничестве с банковскими картами коллег по национальной команде.

По информации L'Equipe, сёстры Анаис и Клоэ Шевалье заметили пропажу личных вещей и купюры в € 50. Каролин Коломбо также заметила пропажу наличных (сумма не указана), а Лу Жанмонно – исчезновение личных вещей, когда они жили в одном номере. Ни одна из них не обращалась в полицию.

«Я совсем не завидую этому всему. Вдруг она признаётся во всём, и это полностью меняет отношение внутри команды. Ситуация очень странная. Мы не хотим быть частью этой команды и переживать всё изнутри», — приводит слова Эберг Ski-Nordique.

Ситуацию также прокомментировала её сестра — Ханна Эберг.

«Мы ни на секунду не могли поверить, что такое вообще может происходить внутри команды», — добавила Эберг-старшая.

Материалы по теме
Звёздная биатлонистка получила срок за мошенничество. Но на ОИ-2026 она всё равно поедет?
Звёздная биатлонистка получила срок за мошенничество. Но на ОИ-2026 она всё равно поедет?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android