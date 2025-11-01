Эльвира Эберг высказалась о скандале с кражей вещей во французской сборной

Олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону Эльвира Эберг высказалась о приговоре 10-кратной чемпионке мира Жулии Симон. Француженка признала вину в деле о мошенничестве с банковскими картами коллег по национальной команде.

По информации L'Equipe, сёстры Анаис и Клоэ Шевалье заметили пропажу личных вещей и купюры в € 50. Каролин Коломбо также заметила пропажу наличных (сумма не указана), а Лу Жанмонно – исчезновение личных вещей, когда они жили в одном номере. Ни одна из них не обращалась в полицию.

«Я совсем не завидую этому всему. Вдруг она признаётся во всём, и это полностью меняет отношение внутри команды. Ситуация очень странная. Мы не хотим быть частью этой команды и переживать всё изнутри», — приводит слова Эберг Ski-Nordique.

Ситуацию также прокомментировала её сестра — Ханна Эберг.

«Мы ни на секунду не могли поверить, что такое вообще может происходить внутри команды», — добавила Эберг-старшая.